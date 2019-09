Depay scoort, De Vrij ontloopt blamage

De aanvaller van Olympique Lyon schoot zijn ploeg in het begin van de tweede helft vanaf de strafschopstip op gelijke hoogte, nadat Sardar Azmoun Zenit voor rust aan de leiding had geholpen.

Verder dan de gelijkmaker van Depay kwamen de Fransen niet: 1-1. De doelpuntenmaker speelde het hele duel, Kenny Tete zat negentig minuten op de bank.

RB Leipzig veroverde later op de avond de koppositie. De Duitse ploeg versloeg Benfica in Lissabon met 2-1. Timo Werner scoorde na de rust twee keer. In de 84e minuut verkleinde Haris Seferovic nog wel de achterstand, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor de thuisclub.

Internazionale

Stefan de Vrij kwam met Internazionale in de blessuretijd met de schrik vrij. De Italianen leken door een doelpunt van Peter Olayinka in eigen huis te gaan verliezen van Slavia Praag, maar Nicolo Barella voorkwam kort voor het einde een dramatische start voor Inter: 1-1.

