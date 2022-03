Dortmund sluipt richting Bayern bij rentree Haaland

Bundesliga

Borussia Dortmund heeft de thuiswedstrijd in de Bundesliga tegen laagvlieger Arminia Bielefeld gewonnen. Zo is de achterstand op koploper Bayern München, die zaterdag gelijkspeelde tegen TSG 1899 Hoffenheim (1-1), teruggebracht tot 7 punten.

Dortmund moet nog een wedstrijd inhalen. Middenvelder Marius Wolf maakte in de 21e minuut, op aangeven van Thorgan Hazard, de enige treffer (1-0).

De terugkeer van Erling Haaland zorgde voor meer goed nieuws in het Signal Iduna Park. De 21-jarige Noorse spits viel na ruim een uur spelen in voor Donyell Malen. De clubtopscorer was bijna twee maanden afwezig door een spierblessure.

Bij zijn terugkeer wist Haaland niet te scoren, iets wat hem in de Bundesliga dit seizoen al zestien keer was gelukt in veertien wedstrijden.

Frimpong verliest met Leverkusen

Bayer Leverkusen is er niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen nummer 7 FC Köln te winnen. Daardoor lijkt Leverkusen de aansluiting met Borussia Dortmund, dat met 5 punten meer tweede staat, definitief kwijt. Kingsley Schindler maakte het enige doelpunt (0-1). Bij de thuisploeg viel Jeremie Frimpong al in de dertiende minuut geblesseerd uit.

Jeremie Frimpong verlaat vlak voor de interlandbreak geblesseerd het veld namens Leverkusen. Ⓒ ANP/HH

De in Amsterdam geboren Frimpong was juist voor het eerst opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, voor de oefenwedstrijden van later deze maand tegen Denemarken en Duitsland. Het is nog niet duidelijk hoe erg de blessure is. De 21-jarige verdediger botste in de achtste minuut tegen een speler van Köln, waarna de Nederlander niet verder kon. Landgenoot Timothy Fosu-Mensah was zijn vervanger. Mitchel Bakker en Daley Sinkgraven bleven op de bank bij Leverkusen.

Premier League

In Engeland zorgde Kai Havertz met een prachtige goal voor het verschil tussen Chelsea en Newcastle United (1-0).

Donny van de Beek begon in de basis bij Everton, maar verloor van Wolverhampton Wandereres. Verderop in de Premier League versloeg Leeds United Norwich City (2-1), won Watford bij Southampton (1-2) en was West Ham in eigen huis te sterk voor Aston Villa (2-1).

Van de Beek mocht bij Everton in de basis beginnen, maar verloor met 0-1 van Wolverhampton Wanderers. Ⓒ ANP/HH

Arsenal weer vierde na vijfde zege op rij

Arsenal heeft de vierde plaats in de Premier League weer ingenomen dankzij een zege op Leicester City. De ’Gunners’ wonnen in eigen huis met 2-0. Het was de vijfde zege op rij voor de ploeg, die twee wedstrijden minder heeft gespeeld dan de clubs in de top drie. De vierde plek levert een rechtstreeks ticket voor de Champions League op.

Thomas Partey zette Arsenal na 11 minuten op 1-0. Hij kopte raak uit een hoekschop. In de tweede helft verdubbelde de Londenaren de score. Arsenal kreeg een strafschop vanwege een wat ongelukkige handsbal. Alexandre Lacazette faalde niet vanaf 11 meter.

Bij Leicester City ontbrak de geblesseerde spits Jamie Vardy.

Serie A

In de Serie A heeft Napoli gedaan wat het moest doen, door met 1-2 te winnen bij Hellas Verona. Napoli had AC Milan een dag eerder al de volle buit zien pakken, en moest dus de drie punten pakken om bij te blijven in de titelstrijd. Milan gaat aan kop van de ranglijst met 63 punten, Napoli volgt met 60 punten.

Later op zondag komt ook Inter nog in actie. De ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries klimt met een zege weer over Napoli heen.