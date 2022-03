Late wereldgoal Havertz bezorgt Chelsea zege, Frimpong verliest met Leverkusen

Bundesliga

Bayer Leverkusen is er niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen nummer 7 FC Köln te winnen. Daardoor lijkt Leverkusen de aansluiting met Borussia Dortmund, dat met 5 punten meer tweede staat, definitief kwijt. Kingsley Schindler maakte het enige doelpunt (0-1). Bij de thuisploeg viel Jeremie Frimpong al in de dertiende minuut geblesseerd uit.

Jeremie Frimpong verlaat vlak voor de interlandbreak geblesseerd het veld namens Leverkusen. Ⓒ ANP/HH

De in Amsterdam geboren Frimpong was juist voor het eerst opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, voor de oefenwedstrijden van later deze maand tegen Denemarken en Duitsland. Het is nog niet duidelijk hoe erg de blessure is. De 21-jarige verdediger botste in de achtste minuut tegen een speler van Köln, waarna de Nederlander niet verder kon. Landgenoot Timothy Fosu-Mensah was zijn vervanger. Mitchel Bakker en Daley Sinkgraven bleven op de bank bij Leverkusen.

Borussia Dortmund komt later op de middag nog in actie tegen Arminia Bielefeld.

Premier League

In Engeland zorgde Kai Havertz met een prachtige goal voor het verschil tussen Chelsea en Newcastle United (1-0).

Donny van de Beek begon in de basis bij Everton, maar verloor van Wolverhampton Wandereres. Verderop in de Premier League versloeg Leeds United Norwich City (2-1), won Watford bij Southampton (1-2) en was West Ham in eigen huis te sterk voor Aston Villa (2-1).

Arsenal en Leicester City spelen later nog.

Serie A

In de Serie A heeft Napoli gedaan wat het moest doen, door met 1-2 te winnen bij Hellas Verona. Napoli had AC Milan een dag eerder al de volle buit zien pakken, en moest dus de drie punten pakken om bij te blijven in de titelstrijd. Milan gaat aan kop van de ranglijst met 63 punten, Napoli volgt met 60 punten.

Later op zondag komt ook Inter nog in actie. De ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries klimt met een zege weer over Napoli heen.