Hull City blokkeert transfer Jordy de Wijs

De Engelse club, die dit seizoen vanuit de Championship degradeerde door als 24e en laatste te eindigen, kon een flinke winst tegemoet zien ten opzichte van de 400.000 euro die twee jaar geleden betaald is aan PSV, maar eigenaar Ehab Allam is niet te vermurwen en houdt De Wijs aan zijn contract.

Dat is zuur voor de verdediger, voor wie het avontuur in de MLS zowel sportief als financieel een grote stap voorwaarts zou betekenen. In de winterstop kon de Brabander, zoon van voormalig RKC-spits Edwin de Wijs, ook al naar LA Galaxy, maar toen hield Hull City hem aan zijn contract in de hoop degradatie af te kunnen wenden.

In Los Angeles had de voormalige PSV’er ploeggenoot kunnen worden van niemand minder dan de Mexicaanse vedette Chicharito. De 109-voudig Mexicaans international is sinds januari speler van LA Galaxy, dat hem overnam van Sevilla.