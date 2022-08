Feyenoord verrast alles en iedereen: 2-5

Feyenoord-trainer Arne Slot was in de aanloop naar de eerste officiële partij van het seizoen niet bepaald op zijn gemak. Hij was al zoveel spelers kwijt en het bleef onrustig op de transfermarkt, waardoor de kans groot was dat hij nog meer spelers zou verliezen tot zelfs in de uren voor aanvang van Vitesse-Feyenoord. En dat gebeurde ook prompt. De directie van Feyenoord gaf bij de coach aan dat hij Marcos Senesi, de Argentijnse voorstopper, niet kon worden opgesteld omdat de club in verregaande onderhandeling was met het Engelse Bournemouth.

Met in totaal vijf officiële debutanten stond er dus voor bijna 50 procent een ander elftal ten opzichte van het vorige seizoen. In de defensie maakte Jacob Rasmussen zijn entree, op de plek van Senesi, op het middenveld waren daar Jurriën Timber en de Pool Sebastian Szymanski en in de voorhoede zette Slot Javairo Dilrosun en Danilo aan de start.

Kaasschaaf

Nu is bij Vitesse in de afgelopen maanden door het vertrek van de Russische eigenaar Valery Oyf (en daarmee het dichtdraaien van de geldkraan) ook de kaasschaaf flink over de selectie heen gegaan. Het Arnhemse elftal heeft fors ingeboet aan kwaliteit en dus was het niet zo dat Feyenoord opeens een hachelijk avontuur tegemoet ging.

Patrik Walemark heeft de achterstand goedgemaakt. Ⓒ Pro Shots

Maar na een paar minuten zaten Slot en de supporters van Feyenoord al niet meer zo prettig op de bank. Een knal van Vitesse-verdediger Melle Meulensteen deed de bal bijna vanaf de middenlijn in het doel van de verraste Justin Bijlow belanden. De doelman had in de voorbereiding al een kolderiek momentje met zijn combinatievoetbal via de eigen paal en deze knal van Meulensteen kon hij niet gebruiken. Met een uiterste krachtinspanning voorkwam Bijlow dat zijn ploeg al direct tegen een achterstand aankeek.

Maar een kwartier later lag de bal alsnog in het net achter de Rotterdammer, toen de thuisclub over de linkerflank uitbrak en Million Manhoef in stelling bracht op een moment dat Rasmussen tegen zijn oude club vergat door te dekken: 1-0.

Danilo

Gek genoeg had Feyenoord in de periode daarvoor zelf al een paar aardige kansen gecreëerd. Danilo werd voor de keeper gezet maar verprutste zijn allereerste moment om voor zijn nieuwe club te scoren. Daarna raakte Dilrosun de paal na een fraaie steekpass van Timber. Patrik Walemark schoot vervolgens nog even op de kruising.

Met Timber is meteen een van de twee beste Feyenoorders genoemd. De andere was Szymanski, die aan de basis stond van de comeback. De Pool gaf eerst de assist bij de 1-1 van Walemark en verzorgde daarna de vrije trap waaruit Danilo nog voor de pauze Feyenoord op voorsprong kon brengen.

Danilo heeft gescoord. Ⓒ ANP/HH

Zag het er allemaal heel gesmeerd uit? Nee, Slot en Feyenoord zullen nog wel een tijdje nodig hebben voordat de Rotterdamse machine gaat draaien zoals de coach wil. Tijdens de eerste helft won de ploeg veel te weinig persoonlijke duels. En Rasmussen moet zijn draai nog vinden in de defensie, gelet op het feit dat hij ook bij de gelijkmaker van Vitesse na rust in z’n eentje de buitenspelval ophief. Nikolai Pedersen profiteerde er gretig van: 2-2.

Sensationele ommekeer

Maar in de tweede helft kwam al een sensationele ommekeer. De aanhang van Feyenoord was met Luis Sinisterra verwend omdat met de Colombiaan een speler in het veld stond die uit het niets een wedstrijd kon doen kantelen. In dat opzicht liet Dilrosun bij zijn eerste optreden ook zien dat hij verrassingen in huis heeft. Werkelijk uit het niets krulde hij drie minuten na de gelijkmaker van Vitesse de 2-3 in de kruising. De bank van Feyenoord ontplofte. Na de dramatische voorbereiding was dit wat de ploeg goed kon gebruiken.

De bank van Vitesse zat drie minuten later juist in zak en as, omdat doelman Jeroen Houwen de 2-4 cadeau deed aan de Rotterdammers. Zijn blunder met de bal aan de voet, waarvan Danilo profiteerde, was meteen de nekslag voor zijn eigen team. Nog eens drie minuten later bracht invaller Oussama Idrissi Lutsharel Geertruida in stelling en was het al 2-5.