Wijnaldum: ’Dit team kan alles overwinnen’

In een kolkend Vodafone Park, aan de Bosporus in Istanboel, stonden Champions League-winnaar Liverpool en Europa League-kampioen Chelsea tegenover elkaar. Na een enerverend Engels onderonsje, dat op en neer golfde, kwamen The Reds uiteindelijk - na strafschoppen - als winnaar uit de bus.

Wijnaldum begon op de bank, maar werd na een ruim uur spelen in het veld gebracht. De middenvelder maakte de wedstrijd - inclusief verlenging - vol, maar meldde zich niet aan het front toen de penaltyserie begon. Niet gek, want in de strijd om de Community Shield (Engelse supercup), miste de Oranje-international vanaf de stip, waardoor Manchester City er met de winst vandoor ging.

„Dit is er een voor Champions Wall”, zegt Wijnaldum over de winst van de Europese Supercup op Twitter. „Het was een zwaar gevecht, maar dit team kan alles overwinnen.” De formatie van Jürgen Klopp werd in Turkije door duizenden Liverpool-fans de hele wedstrijd toegezongen. „Grote dank aan alle Reds die hier in Istanboel aanwezig waren!”, eindigt Wijnaldum zijn bericht.

Voor de Nederlander is het zijn zevende hoofdprijs uit zijn carrière. Wijnaldum pakte zijn eerste trofee met Feyenoord in 2008 (KNVB-beker). Later voegde hij daar met PSV de landstitel (2015), de Johan Cruijff Schaal (2013) en nog een keer de nationale beker (2012) aan toe. Vorig jaar won hij de Cup met de Grote Oren. In 2015, voordat Wijnaldum verkaste naar Newcastle United, werd hij in Nederland uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar. In 2016 verruilde Wijnaldum het zwart -en wit van The Magpies voor het rood van Liverpool.

Na het Turkse uitstapje moet Liverpool dit weekend in eigen land ook weer aan de bak. Zaterdag 17 augustus (16:00 uur) gaat Wijnaldum - met zijn kompaan Virgil van Dijk - op bezoek bij Southampton, de oude club van de robuuste Nederlandse verdediger van The Reds.

