’Gewisselde Ronaldo boos weg uit stadion’

De vervanger van Ronaldo, Paulo Dybala, maakte het winnende doelpunt voor Juventus: 1-0. „Of het disrespectvol is tegenover zijn teamgenoten? Dat weet ik niet”, reageerde Sarry na afloop. „Als hij daadwerkelijk eerder is vertrokken, moet dat worden uitgepraat met de rest van de spelers. Het is normaal dat iemand geïrriteerd reageert als hij wordt gewisseld. Zeker als je zo hard hebt gewerkt. ”

Ronaldo reageerde afgelopen week ook al op zijn tenen getrapt toen hij tijdens het met 2-1 gewonnen Champions League-duel met Lokomotiv Moskou werd gewisseld. Sarri zegt geen probleem te hebben met de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal. „We moeten hem bedanken dat hij erbij was, ondanks het feit dat hij niet in zijn beste conditie is. „Hij heeft al een maand last van zijn knie. Dat is een klein probleem voor hem. Hem eraf halen leek me de verstandigste beslissing.”

