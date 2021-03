Arsenal en Granada naar kwartfinales ondanks nederlaag, ook AS Roma stoot door

Bekijk hier alle standen en statistieken van de Europa League-wedstrijden.

Arsenal - Olympiakos

Na de 1-3 overwinning in Griekenland mocht het eigenlijk niet meer misgaan voor Arsenal. Toch werd het kort na rust spannender dan gedacht doordat Youssef El Arabi de bezoekers op voorsprong zette. De tweede treffer wist Olympiakos echter niet meer af te dwingen, mede door een rode kaart voor Ousseynou Ba, die twee keer geel in enkele seconden (een overtreding en het weggooien van de bal) kreeg. De Londenaren mogen zich zodoende opmaken voor de laatste acht.

Molde - Granada

Halverwege lag Molde perfect op schema om de 2-0 nederlaag in Spanje goed te maken. Jesus Vallejo maakte na een halfuur spelen een eigen treffer. Het lukte de Noren echter niet om er na rust nog een bij te prikken. Uiteindelijk besliste Roberto Soldado de tweekamp twintig minuten voor tijd definitief in het voordeel van Granada. Elrik Hestad bezorgde Molde nog wel een zege vanaf de strafschopstip, waardoor het met opgeheven hoofd afscheid kan nemen van de Europa League.

Shakhtar Donetsk - AS Roma

Na de 3-0 overwinning in eigen huis had Roma vooral de opdracht om niet in de problemen te komen. De lukte vooral dankzij twee goals van Borja Mayoral. Tussendoor maakte Junior Moraes nog een eretreffer. Rick Karsdorp speelde een uur voor de bezoekers.