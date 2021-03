Manchester United verslaat AC Milan, Zagreb stunt tegen Tottenham

Bekijk hier alle standen en statistieken van de Europa League-wedstrijden.

AC Milan - Manchester United

De kraker van de achtste finales is beslist in het voordeel van Manchester United. Paul Pogba maakte kort na rust de enige treffer van de wedstrijd. Na heel klungelig uitverdedigen kwam de bal voor de voeten van de Fransman en hij schoot het speeltuig onberispelijk in de korte bovenhoek. Het was een mooi moment voor de middenvelder die zijn eerste minuten maakte sinds 6 februari. Zlatan Ibrahimovic was nog een keer dichtbij, maar Dean Henderson redde fraai op zijn kopbal.

Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur

Er leek aanvankelijk weinig aan de hand voor Tottenham Hotspur, dat een 2-0 voorsprong verdedigde. Maar na rust begonnen de Kroaten steeds nadrukkelijker op de deur te kloppen. Dat leidde na ruim een uur spelen tot een zeer fraaie openingstreffer voor Zagreb via Mislav Orsic, die de verre bovenhoek vond met een knap gekruld schot. Net toen de zaken beter op orde leken achterin kwam er een nieuwe golf aan Zagreb-aanvallen en schoot Orsic zijn tweede binnen. Even leek Harry Kane Tottenham alsnog naar de volgende ronde te koppen, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald.

Dus moest er een verlenging aan te pas komen. Gareth Bale kreeg in die verlenging een goede schotkans, maar de bal ging naast het doel. Orsic was in de 106e minuut voor de derde keer trefzeker en zorgde voor enorme vreugde bij Dinamo.

Arsenal - Olympiakos

Na de 1-3 overwinning in Griekenland mocht het eigenlijk niet meer misgaan voor Arsenal. Toch werd het kort na rust spannender dan gedacht doordat Youssef El Arabi de bezoekers op voorsprong zette. De tweede treffer wist Olympiakos echter niet meer af te dwingen, mede door een rode kaart voor Ousseynou Ba, die twee keer geel in enkele seconden (een overtreding en het weggooien van de bal) kreeg. De Londenaren mogen zich zodoende opmaken voor de laatste acht.

Molde - Granada

Halverwege lag Molde perfect op schema om de 2-0 nederlaag in Spanje goed te maken. Jesus Vallejo maakte na een halfuur spelen een eigen treffer. Het lukte de Noren echter niet om er na rust nog een bij te prikken. Uiteindelijk besliste Roberto Soldado de tweekamp twintig minuten voor tijd definitief in het voordeel van Granada. Elrik Hestad bezorgde Molde nog wel een zege vanaf de strafschopstip, waardoor het met opgeheven hoofd afscheid kan nemen van de Europa League.

Shakhtar Donetsk - AS Roma

Na de 3-0 overwinning in eigen huis had Roma vooral de opdracht om niet in de problemen te komen. De lukte vooral dankzij twee goals van Borja Mayoral. Tussendoor maakte Junior Moraes nog een eretreffer. Rick Karsdorp speelde een uur voor de bezoekers.

Voor Rangers FC zit het avontuur in de Europa League erop. Slavia Praag was te sterk voor het team van coach Steven Gerrard: 0-2. De Schotten pakten bovendien twee rode kaarten. Peter Olayinka en Nicolae Stanciu maakten de treffers.

Villarreal won net als een week eerder met 2-0 van Dinamo Kiev en verzekerde zich ook van een plaats bij de laatste acht clubs. Gerard Moreno was goed voor beide treffers.