Benfica maakt gehakt van Noa Lang en Club Brugge

Benfica kwam razendsnel op voorsprong via João Mário, maar die treffer werd na raadpleging van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Pas in de 37e minuut was het dan toch voor de eerste keer raak. Rafa Silva tekende voor de openingstreffer na een heerlijke actie van Gonçalo Ramos: 1-0. Op slag van rust maakten de Portugezen aan alle Belgische illusies, als die er al waren, een eind: 2-0 via Ramos.

Na rust bleef Lang achter in de kleedkamer. Benfica ging verder waarmee het eindigde: scoren. Ramos tekende in de 47e minuut voor zijn tweede doelpunt van de avond. Daarna benutte João Mário nog een penalty en invaller David Neres (oud-Ajax) maakte ruim tien minuten voor het eindsignaal de vijfde Portugese treffer.

Enkele minuten voor tijd zorgde de Nederlander Bjorn Meijer nog voor de eretreffer voor Brugge: 5-1.

