Sportkantines zonder toegangsbewijs toegankelijk voor afhalen

Bezoekers die in de kantine willen gaan zitten om hun bestelling te nuttigen, moeten hun CoronaCheck-app wel laten zien. Dat staat in het aangepaste sportprotocol dat koepel NOC*NSF op de website heeft geplaatst en vanaf zaterdag van kracht is.

Het kabinet besloot vorige week om met ingang van 25 september de 1,5 meter afstand los te laten. In plaats daarvan moet iedereen van 13 jaar en ouders een coronatoegangsbewijs hebben om onder meer bioscopen, theaters en horeca in te komen. Ook bij evenementen, zowel binnen als buiten, moeten bezoekers kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of recent negatief zijn getest op het coronavirus.

Bezwaren

Sportkantines vallen onder de horeca. Heel wat amateursportverenigingen hebben praktische en principiële bezwaren tegen gebruik van het coronatoegangsbewijs. Zo zeggen ze niet genoeg vrijwilligers te hebben om aan de deur te controleren en niemand te willen uitsluiten.

Voor het afhalen van eten en drinken in kantines wordt nu een uitzondering gemaakt, mits de sportverenigingen een deel van hun kantine afbakenen voor bezoekers die willen zitten. Zij moeten dan wél gecontroleerd worden.