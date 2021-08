Premium Het beste van De Telegraaf

Verdediger geniet nieuwe status bij Arnhemmers Vitesse hield kersverse aanvoerder Danilho Doekhi uit handen van Feyenoord

Door Jeroen Kapteijns

Danilho Doekhi is de nieuwe aanvoerder Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Op het moment dat Vitesse zich in mei kwalificeerde voor Europees voetbal twijfelde niemand eraan, dat in navolging van Remko Pasveer ook de andere Arnhemse uitblinkers mooie transfers zouden maken. Maar nu de rentree van Vitesse op het Europese podium donderdagavond een feit is met de thuiswedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen het Ierse FC Dundalk, zijn Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer en Oussama Tannane nog gewoon van de partij.