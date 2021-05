Bert van Marwijk over afvallers Oranje: ’Slecht nieuws brengen lastig’

Bert Van Marwijk Ⓒ ANP

ZEIST - De Dag des Oordeels is woensdag aangebroken. Om 14.00 uur maakt bondscoach Frank de Boer bekend welke 26 spelers hij opneemt in zijn EK-selectie, dus ook welke acht internationals afvallen. Een groot deel van de voorselectie maakt zich volgens Bert van Marwijk, die in 2010 en 2012 met hetzelfde bijltje hakte, helemaal geen zorgen. „Zeventig tot tachtig procent weet dat hij er zeker bijzit, maar voor een aantal jongens is het een zenuwslopende dag.”