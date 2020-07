Ajax-aanwinst Kudus: ’Ik zorg voor magie op het veld’

De Ghanees komt over van FC Nordsjaelland, dat naar verluidt zo’n 9 miljoen euro voor hem ontvangt. Dat bedrag kan nog oplopen met bonussen. Kudus heeft het shirt met rugnummer 20 gekregen.

„Het is een nieuwe stap voor mij en het voelt goed om in Nederland te zijn”, zei Kudus bij zijn presentatie in Amsterdam. „Ajax is een erg speciale club met een erg speciale cultuur. Die wil ik me graag eigen maken. Ik ben creatief en zorg voor magie op het veld. Ik kijk ernaar uit om mijn ontwikkeling voort te zetten bij Ajax en mijn droom na te jagen. Ik heb dit te danken aan mijn coaches en ploeggenoten bij FC Nordsjælland en aan de Ghanese voetbalschool ’Right to Dream’.”

Kudus wordt de derde aanwinst van Ajax voor dit seizoen, na de Braziliaanse aanvaller Antony en doelman Maarten Stekelenburg. Hij is inzetbaar als spits, vleugelaanvaller en kan ook als aanvallende middenvelder spelen.