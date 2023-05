Play-offs debutant Hurley bewijst op eigen feestje ongelijk van KNHB

Immers, als het aan de KNHB had gelegen, waren de play-offs dit seizoen op de schop gegaan. Het traditionele feestje van de clubs moest gedeeltelijk een fuif van de hockeybond worden, inclusief een finaleduel op een neutrale locatie.

De clubs, Bloemendaal en Den Bosch voorop, kwamen tegen dit besluit in opstand en wisten de beoogde veranderingen terug te draaien. Hurley had tijdens deze verbale schermutselingen ongetwijfeld een minieme rol en kon destijds niet bevroeden dat zij voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de play-offs zou halen. Maar zie daar.

Heerlijke ambiance

Heel Hurley stond in de aanloop naar het voor de club zo historische duel op stelten en de leden, inclusief het massaal meegereisde legioen van SCHC, zorgden voor een heerlijke ambiance tijdens het eerste halve finaleduel met de ploeg uit Bilthoven.

Aan vrijwilligers geen gebrek op zaterdagmiddag in het Amsterdamse Bos, dat ook onderdak biedt aan Amsterdam en Pinoké, twee giganten uit het clubhockey. Op het wedstrijdformulier prijkten niet alleen de namen van staff en speelsters, maar ook die van de ballenmeisjes, geleverd door ‘Meisjes B1’: Larien, Myra, Floor, Jade, Mette en Faye. En oh ja: Claudia en Ines waren op deze dag de ‘Mini’s van de Week’.

Geliefden en ‘vijanden’

Oftewel: het Nederlandse clubhockey in een notendop, de sport die prat gaat op het familiaire karakter. Ons kent ons. Zo zag Hurley-coach Robbert van de Peppel hoe zijn geliefde, SCHC-aanvalster Laurien Leurink, al na vijftien seconden een strafcorner haalde. Deze werd ongenadig hard en uiterst precies in de kruising gesleept door Yibbi Jansen, haar 34e treffer van het seizoen: 0-1.

Hurley, de nummer vier van de competitie, had even tijd nodig om van deze tegenvaller te herstellen, maar in het tweede kwart had de thuisclub de ruggen gerecht. Gitte Michels, een cornerkanon om rekening mee te houden, zag twee van haar kogels gekeerd door Alexandra Heerbaart, terwijl Marente Barentsen en Marleen Jochems ook nog dicht bij de gelijkmaker waren. De meiden van Van de Peppel en zijn rechterhand Diederik van Weel, olympisch kampioen in 2000, beten van zich af.

Opzichtige variant

Ook in het derde kwart was Hurley de gevaarlijkste ploeg, haalde de behendige Barentsen een corner die echter door Lisa Post onschadelijk werd gemaakt. Post is een erkende uitloopster, die bovendien profiteerde van de wetenschap dat Michels de strafcorner steevast rechtsreeks op doel sleept.

Bij de vierde corner werd er echter wel een variant gespeeld, maar die werd zo opzichtig uitgevoerd dat hij makkelijk onschadelijk werd gemaakt. Uiteindelijk was de beste kans van de tweede helft voor de gasten, maar de geheel vrijstaande Elzemiek Zandee schoot te gehaast naast. Zaterdag volgt de return bij SCHC en verplaatst het circus zich naar Bilthoven, waar het feestje van de clubs vrolijk wordt voortgezet.