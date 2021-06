NOC*NSF: ’We blijven in gesprek met het IOC om ’ooit’ de Spelen te organiseren’

Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) droeg donderdag de Australische stad Brisbane voor als beste kandidaat voor het evenement over elf jaar, maar dat wil niet zeggen dat de Nederlandse plannen daarmee zijn verdwenen.

„We blijven deel uitmaken van de gesprekken die het IOC voortdurend voert met landen die belangstelling hebben om ’ooit’ de Spelen te organiseren”, zegt een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF. „In eerste instantie was 2032 het doel van die gesprekken, maar daarover zijn we nu niet meer in gesprek. We gaan ervan uit dat alleen Brisbane volgende maand op het IOC-congres wordt voorgesteld als kandidaat. Maar we vinden het wel prettig om met het IOC in gesprek te blijven.”

De woordvoerder benadrukt dat NOC*NSF vooral betrokken is bij het tot stand brengen van contacten. Het consortium van oud-atleten en ondernemers uit het bedrijfsleven onderzoekt of het haalbaar is om de Spelen naar Nederland te halen, zowel organisatorisch als financieel. Het mondiale sportevenement vond in 1928 plaats in Amsterdam.

Initiatieven

Enkele oud-atleten en mensen uit het bedrijfsleven ontwikkelden de afgelopen jaren plannen om de Spelen van 2032 naar Nederland te halen. „We weten dat er initiatieven zijn”, zei voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF begin vorig jaar. „Die zullen er altijd zijn en dat vinden we fijn, want de droom om die Spelen in Nederland te organiseren is bij ons altijd levend. NOC*NSF geeft dan informatie over hoe het IOC uiteindelijk tot zijn keuze komt.”

Geen uitgemaakte zaak

Volgens het prominente IOC-lid John Coates, voorzitter van het Australisch olympisch comité, is het nog geen uitgemaakte zaak dat de Spelen van 2032 naar Brisbane gaan. „We zijn weer een stap dichterbij”, zei Coates. „Maar je weet het nooit met de IOC-leden. Ook al is er slechts één kandidaat, dan moet nog steeds 50 procent van de leden daarop stemmen. Ik loop lang genoeg mee om daar niet zomaar van uit te gaan.”

Volgens Coates praat het IOC nog steeds met andere landen die interesse hebben getoond in het organiseren van de Spelen van 2032, waaronder Nederland, Indonesië, Hongarije, Duitsland en Qatar. Bij het IOC-congres op 21 juli in Tokio, twee dagen voor de start van de Spelen, stemmen de leden over de voordracht van Brisbane.

Parijs huisvest de Spelen van 2024, vier jaar later zijn ze in Los Angeles.