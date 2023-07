Botic van de Zandschulp sneuvelt in tweede ronde op Wimbledon

Het begin van de wedstrijd was dramatisch van de enige overgebleven Nederlander op Wimbledon. De eerste set was hij niet scherp en nam zijn Spaanse tegenstander Fokina binnen de kortste keren een ruime voorsprong (5-0). Van de Zandschulp deed voor het gevoel nog iets terug door een game te winnen, maar de Spanjaard won de eerste set afgetekend: 6-1.

De chagrijnige blik van Van de Zandschulp veranderde in de tweede set snel in een glimlach. Waar Fokina wist niet waar hij het zoeken moest en Van de Zandschulp kwam op 4-1. De tennisser pakte uiteindelijk ook de tweede set (6-2).

Glimlach verdween

De glimlach van de Nederlander verdween in de derde set alsnog. Dat was de spannendste tot nu toe. Fokina pakte -mede door een break- een voorsprong van 3-1. Van de Zandschulp kon tot 5-4 aardig bijbenen, maar zag de Spanjaard de derde set pakken.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Bekijk ook: Licht aan het einde van de tunnel voor opgeluchte Botic van de Zandschulp

Davidovich Fokina zorgde voor frustratie bij de Veenendaler door een aantal keer een onderhandse service te slaan, waaronder eens op een breakpoint. De 24-jarige Spanjaard had er meermaals succes mee. Donderdag had Van de Zandschulp al ruim 4 uur op de baan gestaan tegen de Chinees Zhizhen Zhang. De Nederlander won dat duel in vijf sets, na een 6-2 4-1-achterstand.

Vorig jaar haalde Van de Zandschulp nog de vierde ronde op Wimbledon. Hij verloor toen bij de laatste zestien van Rafael Nadal. Er werden toen geen punten toegekend, omdat het toernooi had besloten de Russen en Belarussen te weren vanwege de oorlog in Oekraïne. Begin dit jaar verloor Van de Zandschulp ook op de Australian Open in de tweede ronde. Op Roland Garros bleef hij in de openingsronde steken.

Van de Zandschulp (27) was de enige Nederlander die nog actief was in het enkelspel. Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer verloren beiden in de openingsronde.

Slechtste prestaties Nederlanders sinds 2017

De Nederlandse tennissers hebben het minst gepresteerd op Wimbledon sinds 2017. Zes jaar geleden slaagde geen enkele Nederlandse speler erin de tweede ronde te halen in Londen.

Tijdens de huidige editie wist slechts één Nederlander de tweede ronde te bereiken: Botic van de Zandschulp. Hij verloor vrijdagmiddag in vier sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer kwamen niet voorbij de openingsronde bij de mannen.

Nederland was dit jaar voor het eerst sinds 2014 niet vertegenwoordigd in het vrouwenenkelspel. Arantxa Rus, de beste Nederlandse tennisster, verloor in de kwalificaties.

Vijf jaar geleden haalde Kiki Bertens, die inmiddels gestopt is, de kwartfinales. Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven reikten vorig jaar tot de vierde ronde. Respectievelijk Rafael Nadal en Novak Djokovic waren toen te sterk.