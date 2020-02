’Spaanse ex-renner Mercado betrokken bij 16 (!) gewapende overvallen’

Mercado won twee ritten in de Tour de France (in 2004 en 2006, red.) en was in 2001 de sterkste in een prestigieuze bergrit in de Ronde van Spanje. Hij eindigde dat jaar tevens als vijfde in het eindklassement van de Vuelta.

De 41-jarige Spanjaard was een grote belofte, maar stopte al op 29-jarige leeftijd met koersen omdat hij geen aansprekende prestaties meer kon leveren.

Inmiddels zit Mercado dus dik in de problemen. Samen met drie anderen is hij opgepakt door de Spaanse Guardia Civil, vanwege mogelijke betrokkenheid bij zestien gewapende overvallen in de buurt van Granada, zo melden Spaanse media.

De criminele bende zou in totaal zo’n 120.000 euro hebben buitgemaakt. Zo werden auto’s, elektronische apparaten, sportartikelen, muziekinstrumenten, computers, juwelen en meubels gestolen. De eerste overval vond plaats op 1 december 2019.