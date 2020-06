Wordt Bayern zaterdag al landskampioen met Zirkzee?

Trainer Hansi Flick moet het tegen Gladbach doen zonder de geschorste aanvallers Robert Lewandowski en Thomas Müller, die beiden in topvorm verkeren. Serge Gnabry is na rugklachten wel weer inzetbaar. Mogelijk krijgt ook het Nederlandse talent Joshua Zirkzee een kans.

„Hij is groot, behendig, kan de bal vasthouden en is goed in de afronding. Dat zijn de dingen die wij verwachten van een spits”, zei Flick over de 19-jarige jeugdinternational, die al drie keer scoorde in de Bundesliga. „Joshua is op de goede weg en zeker een goed alternatief voor zaterdag.”