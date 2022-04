Premium Het beste van De Telegraaf

PSV en Feyenoord laten oog vallen op dertigers Crisis in Nederland keepersland: interesse in Cillessen, Krul en Zoet teken aan wand

Door Robin Jongmans en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Tim Krul, Jeroen Zoet en Jasper Cillessen tijdens een training van Oranje in 2014. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een beter bewijs voor de crisis in Nederland keepersland dan de scoutingslijstjes van PSV en Feyenoord voor de positie onder de lat is er niet. Beide topclubs kijken bij de versterking van het keepersbestand nadrukkelijk naar dertigers die nu in het buitenland actief zijn. Waar PSV na het demasqué van de dure aankoop Joël Drommel het oog heeft laten vallen op de nationale doelmannen Jasper Cillessen (32) en Tim Krul (34), hoopt Feyenoord voormalig PSV-doelman Jeroen Zoet (31) te bewegen tot een overgang naar De Kuip.