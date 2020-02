Fans in dubio: Kiezen tussen Verstappen en Ziyech

Voor sommige supporters betekent dat evenwel een duivels dilemma. Op social media verschijnen berichten van Ajax-fans, die naast hun seizoenkaart óók een kaartje hebben bemachtigd voor de Grand Prix van Zandvoort op 3 mei. De Formule 1 keert dat weekeinde na 35 jaar weer terug in Nederland. Aan de kust wordt op vrijdag, zaterdag en zondag op meer dan 100.000 bezoekers per dag gerekend. Zij zijn de gelukkigen, want aanvankelijk waren er meer dan een miljoen ticketaanvragen om Max Verstappen in actie te zien. Daartegenover staat dat Ajax-VVV in theorie dan weer de kampioenswedstrijd zou kunnen zijn.

Max Verstappen Ⓒ Hollandse Hoogte

Alle negen Eredivisie-wedstrijden beginnen op 3 mei, de voorlaatste speelronde, om 14.30 uur. Zo’n drie kwartier later start de Grand Prix op Circuit Zandvoort. Een voorstel om vanwege de populaire Formule 1-race alle wedstrijden te verplaatsen naar zaterdag 2 mei werd door de KNVB afgewezen vanwege de halve finales in de Europa League op de donderdag ervoor. Ajax en AZ zitten momenteel nog in dat toernooi.