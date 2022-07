Annemiek van Vleuten voor derde keer eindwinnares Giro Donne

Van Vleuten (39) won de Ronde van Italië voor vrouwen eerder in 2018 en 2019. In 2020 moest ze als leidster de koers twee dagen voor het einde verlaten nadat ze bij een val haar linkerpols had gebroken. Vorig jaar paste de koers niet in haar voorbereiding op de Olympische Spelen. In Tokio pakte ze zilver in de wegrace en goud op de individuele tijdrit. Kort voor de Giro maakte Van Vleuten bekend dat ze nog een jaar doorgaat. Haar volgende doel is de Tour de France die over twee weken in Parijs begint.

Van Vleuten had een dag eerder haar eindzege feitelijk al veilig gesteld in een zware bergrit, waarin ze als vierde finishte. De Italiaanse Marta Cavalli had het tussen San Michele All'Adige en San Lorenzo Dorsino vaak geprobeerd, waar de rozetruidraagster zoveel mogelijk probeerde risico te vermijden. De dag ervoor was ze in een afdaling nog ten val gekomen. Het had haar niet gehinderd de rit te winnen. Cavalli zag haar aanvallende bedoelingen beloond met tijdwinst van 15 seconden, maar wist op dat moment ook dat de kleine 2 minuten die haar nog scheidden van Van Vleuten op zondag niet meer goed te maken waren. De Spaanse Mavi García werd derde in het eindklassement.

Roze niet mijn favoriet

„Roze is niet mijn favoriete kleur”, vertelde Van Vleuten kort nadat ze definitief zeker was van de eindzege in de Giro Donne. „Maar als ik hier de mensen langs de kant van de weg ’Maglia Rosa, Maglia Rosa’ hoor roepen, dan vind ik het wel heel mooi”, verwees ze naar de roze leiderstrui. „Het is een eer voor me deze trui mee naar huis te mogen nemen.”

Thuis in Wageningen heeft ze er al twee van haar eerdere eindzeges in de Ronde van Italië voor vrouwen liggen. Ze won de rittenkoers in 2018 en 2019, maar moest bij haar laatste optreden in 2020 opgeven met een gebroken linkerpols. „Het was goed om hier terug te zijn nadat ik in 2020 in het roze de Giro moest verlaten. Mooi dat het nu wel lukt”, vertelde de 39-jarige renster van Movistar.

Haar vorige Girozeges boekte ze nog in het shirt van het Australische Mitchelton-Scott, anderhalf jaar geleden stapte ze over naar het Spaanse Movistar. „Ook daarom is het anders dan de andere twee keer. Het is de eerste keer dat ik voor Movistar een grote ronde win. Het was nieuw voor deze ploeg.”

Het was ook buiten de eindwinst van Van Vleuten een succevolle Giro Donne voor Nederland. Van Vleuten en Marianne Vos wonnen beiden twee etappes.