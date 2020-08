Ranomi Kromowidjojo: ’Lekker om weer een race te zwemmen’

Ranomi Kromowidjojo glundert na haar 100 meter vrije slag tijdens de Long Course Challenge. Ⓒ ANP

HENGELO - De een zwom ’te lekker’, de ander had het gevoel dat ze niet in het water maar stroop lag. Maar waarover Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk na de eerste dag van de Long Course Challenge in Hengelo het roerend eens waren: „Best lekker om weer eens een race te zwemmen.”