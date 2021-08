Premium Het beste van De Telegraaf

Wanneer betaalt ze tol voor alle inspanningen in de Japanse hitte? Zenuwachtige Sifan Hassan dendert door: ’Ik ben nog steeds sterk, al ben ik moe’

Door Willem Held

Sifan Hassan Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Wie Sifan Hassan de halve finale van de 1500 meter zag lopen, zou logischerwijs de woorden ’appeltje’ en ’eitje’ in gedachten kunnen krijgen. Maar de persoon in kwestie zelf had de race als ’heel erg spannend’ ervaren. „Ik was bij de start heel zenuwachtig”, sprak de topfavoriete voor de finale van vrijdag, nadat ze als eerste de finishlijn was gepasseerd.