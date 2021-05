Giro d’Italia: wie zijn de concurrenten van Dylan Groenewegen in de sprint?

Wielrennen

Danny van Poppel grijpt net naast zege, Fabio Jakobsen moet in slotfase even afstappen

Fabio Jakobsen is in de slotfase van de eerste rit in de Ronde van de Algarve even noodgedwongen van zijn fiets gestapt. De renner van Deceuninck-QuickStep werd opgehouden na een valpartij en moest even stoppen. Al snel kon hij zijn weg vervolgen.