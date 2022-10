Van Gerwen rekent in Gibraltar af met ’blaaskaak’ De Sousa

Van Gerwen en De Sousa gingen gelijk op tot 3-3, waarna De Sousa een break plaatste. Het bleek de ’trigger’ die de Nederlander nodig had, want vervolgens denderde hij met drie legs op rij door naar de zege. Van Gerwen had na afloop van de partij duidelijke teksten over voor zijn Portugese opponent, die ook niet op zijn mondje is gevallen. Waar de irritatie van Van Gerwen vandaan kwam was na afloop niet direct duidelijk, maar hij wond er desalniettemin geen doekjes om „Hij doet dit expres, ’Mr. Big Bullocks’ uithangen, en dat werkt niet. Het was de hoogste tijd dat iemand hem eens op zijn plek zette.”

Van Gerwen mag het later op de avond opnemen tegen Aspinall, die in een spannende partij afrekende met ’Aubergenius’ Dirk van Duijvenbode. Van Duijvenbode kwam op een 4-5 voorsprong, maar zag Aspinall vervolgens de twee beslissende legs naar zich toe trekken.

Ook Wesley Plaisier kon niet doordringen tot de kwartfinale. Na zaterdag nog te hebben gestunt tegen Dave Chisnall moest hij op zondag zijn meerdere erkennen in Luke Humphries.

De Gibraltar Darts Trophy, één van de dertien toernooien op de PDC-tour, komt zondagavond ten einde. Van Gerwen speelt dus mogelijk ook nog een halve finale en de finale.