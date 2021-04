Hansi Flick meldt vertrek na dit seizoen bij Bayern München

Dat zei de trainer in een interview zaterdag na de zege bij VfL Wolfsburg (2-3), ondanks dat de Duitse club onlangs nog meldde dat hij niet zomaar tussendoor kan vertrekken. „Ik heb de club verteld dat ik mijn contract na dit seizoen wil beëindigen. Ik wilde graag duidelijkheid verschaffen, ook voor mijn spelers.”

Flick wordt in Duitsland gezien als de ideale kandidaat om Joachim Löw op te volgen als bondscoach. Löw stopt na het komende Europees kampioenschap. Flick was zijn assistent toen Duitsland in 2014 de wereldtitel won. Toch zegt Flick niet dat dit per se het geval is. „De DFB is voor iedere trainer een aantrekkelijke optie.”

Afgelopen week, toen Bayern in de Champions League werd uitgeschakeld door Paris Saint-Germain, liet Flick zijn toekomst al open toen hem naar zijn contract in München werd gevraagd.