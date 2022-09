Griekspoor bezorgt Oranje tegen Kazachstan prima start Davis Cup

Teamcaptain Paul Haarhuis liet Griekspoor, de nummer 48 van de wereldranglijst, beginnen in de eerste ontmoeting in Groep D in Glasgow. Hij koos voor Botic van de Zandschulp voor de tweede partij tegen Aleksandr Boeblik.

Griekspoor nam overtuigend een voorsprong in de eerste set en won die na 28 minuten met 6-1. In de tweede set nam de Nederlander ook meteen een break voorsprong maar Kukushkin kwam terug tot 2-2. De tennisster uit Kazachstan, momenteel de nummer 221 van de wereld, hield met een lange game zijn opslag op 3-3 en won daarna ook de servicebeurt van Griekspoor. Met 6-3 pakte hij de tweede set.

In de derde set liep Griekspoor uit naar 3-0. Die marge hield hij goed vast. Op 5-3 serveerde hij voor de wedstrijd en benutte het tweede van twee matchpoints met een forehand volley.