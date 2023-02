Premium Het beste van De Telegraaf

Matchmaker onthult pogingen om wereldster Francis Ngannou te contracteren Glory mikt op stunt met UFC-ster: vriend van Verhoeven straks zijn ’vijand’?

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Rico Verhoeven en Francis Ngannou trainden met elkaar in Las Vegas. Ⓒ Instagram

AMSTERDAM - Glory doet pogingen om wereldster Francis Ngannou vast te leggen. De kickboksorganisatie volgt met veel interesse de ontwikkelingen rond de Kameroener, die momenteel ‘transfervrij’ is nadat de voormalig zwaargewichtkampioen van MMA-organisatie UFC niet tot overeenstemming kwam over een nieuw contract met zijn werkgever. ,,Wij hebben contact gezocht en zijn in gesprek”, aldus Glory-matchmaker Robbie Timmers in de vechtsportpodcast De Rechtse Directe van De Telegraaf.