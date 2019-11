Feest voor Gimnasia; Maradona blijft

De voormalige voetbalheld kondigde dinsdag aan te vertrekken, nadat hij te horen had gekregen dat voorzitter Gabriel Pellegrino tijdens de verkiezing op 23 november niet beschikbaar zou zijn voor herbenoeming. Maradona verklaarde zich solidair met Pellegrino. „Ik ben met je gekomen en ik ga ook met je weg”, zei ’Pluisje’.

Twee dagen en een paar gesprekken verder, staat Maradona er weer heel anders in. Onduidelijk is of Pellegrino zich toch herkiesbaar heeft gesteld. „Ik bedank de fans en de spelers, omdat we samen eindelijk voor politieke eenheid bij de club hebben gezorgd”, schrijft Maradona op Instagram.

De man die Argentinië in 1986 de wereldtitel bezorgde, stapte bij Gimnasia in toen de club onderaan stond in de hoogste Argentijnse afdeling. Onder leiding van Maradona is de ploeg uit La Plata twee plekken geklommen op de ranglijst.