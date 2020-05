Verlenging Verstappen op ’ideaal’ moment

„Als je in deze situatie een nieuw contract moet uitonderhandelen, leidt dat toch af” doelt Jos Verstappen op de coronacrisis en alle onzekerheid die daarbij komt kijken.

Verstappen voelt zich fijn bij Red Bull en adviseur Helmut Marko, die hem in 2014 ’ontdekte’ in de Formule 3. Verstappen senior: „We zijn heel blij bij Red Bull en ik denk echt dat we er dit jaar dichter bij zitten dan vorig seizoen. Maar het blijft koffiedik kijken. We waren erg positief en dat zijn we nog steeds. Mensen vergeten vaak dat Max geregeld meer risico moest nemen, omdat hij in een langzamere auto zat dan bijvoorbeeld Hamilton. Max rijdt altijd op het scherpst van de snede. Dat willen de mensen ook graag zien. Vettel en Hamilton worden toch wat nerveus als hij achter hen rijdt. Mooi toch?”

