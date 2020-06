Sport Kort: Agüero al geopereerd in Spanje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Agüero nu al succesvol geopereerd in Spanje

17.26 uur: Sergio Agüero, de spits van Manchester City, heeft woensdag in Barcelona een geslaagde operatie ondergaan aan zijn linkerknie. „Alles is goed verlopen, ik begin spoedig met de revalidatie”, liet de 32-jarige Argentijn weten via een twitterbericht, inclusief foto, vanaf zijn ziekbed.

Eerder op de dag had zijn trainer Pep Guardiola nog verteld dat Agüero pas donderdag onder het mes zou gaan. De ingreep werd echter een dag eerder al verricht.

„We weten niet wanneer hij weer fit is”, zei coach Pep Guardiola. Het seizoen duurt nog wel even voor City, dat na afloop van de Premier League in augustus nog moet spelen in de Champions League. In de achtste finales staat de club tegenover Real Madrid. Het eerste duel, in Madrid, werd met 2-1 gewonnen.

Voetbal: Bulgaarse premier dreigt stadions op slot te doen

11.15 uur: De premier van Bulgarije dreigt de aanwezigheid van toeschouwers bij voetbalwedstrijden te verbieden wanneer ze zich niet aan de maatregelen houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „We hebben onze spelers de mogelijkheid geboden te voetballen in aanwezigheid van fans”, zei Boyko Borissov. „En wat deden de fans? Ze groepeerden samen zonder mondkapjes te dragen. Wat willen ze daarmee bereiken?”

De Bulgaarse competitie werd op 5 juni hervat na een pauze van een kleine drie maanden vanwege de coronacrisis. Fans waren welkom onder bepaalde voorwaarden en met een maximum aantal van 30 procent van de stadioncapaciteit. Nadat er al eerder sprake was van overtredingen stelde gezondheidsminister Kiril Ananijev maandag een beperking in met maximaal 1000 fans per tribune. Hij gaf daarbij aan dat er afstand van elkaar moet worden gehouden. De regels werden een dag later bij het bekerduel tussen Levski Sofia en Lokomotiv Plovdiv opnieuw overtreden.

„Als dit zo doorgaat sluiten we de stadions”, aldus Borissov, die woensdag de noodtoestand in zijn land vanwege het coronavirus verlengde tot 15 juli.

Wielersport: Duitse bond wil toch kampioenschap

11.35 uur: De Duitse wielerbond BDR wil alsnog een nationaal kampioenschap houden. Dat moet gebeuren op 23 augustus op de Sachsenring, een racecircuit. In april maakte de bond al bekend dat het Duits kampioenschap, in juni voorzien in Stuttgart, dit jaar vanwege de coronacrisis niet zou worden gehouden. „We hopen nu een signaal af te geven en ook andere organisatoren aan te moedigen een koers te organiseren”, liet Patrick Moster, sportief directeur van de BDR, weten.

Vorig jaar werd de strijd om de Duitse wielertitels ook al op de Sachsenring gehouden. Maximilian Schachmann won toen bij de profs. Voor de wedstrijd in augustus zal een streng hygiëneprotocol worden opgesteld. Toeschouwers worden vermoedelijk niet toegelaten.

Voetbal: Verdediger Luiz jaar langer bij Arsenal

11.12 uur: De Braziliaanse verdediger David Luiz voetbalt ook komend seizoen bij Arsenal. De club uit Londen heeft het aflopende contract met één jaar verlengd. Die mededeling kwam woensdag als een verrassing. Luiz, die vorig jaar overkwam van rivaal Chelsea, is niet zeker van een basisplaats in het elftal van coach Mikel Arteta.

Luiz (33) begon in het eerste duel na de coronapauze tegen Manchester City op de bank. Pas nadat collega-verdediger Pablo Marí zich blesseerde mocht de Braziliaan alsnog opdraven. Luiz maakte geen al te beste indruk en kreeg kort na rust ook nog rood na een overtreding op de doorgebroken Riyad Mahrez.

Arsenal verlengde ook de contracten van de Spanjaard Marí, die eerder nog een seizoen op huurbasis bij NAC Breda speelde, en de Duitse Portugees Cédric Soares. De huurperiode van Real Madrid-speler Dani Ceballos werd verlengd tot het einde van het door de coronacrisis verlengde seizoen.

Wielersport: Gestopte Sioetsoe alsnog geschorst

08.40 uur: De Wit-Russische wielrenner Kanstantsin Sioetsoe is voor vier jaar geschorst vanwege een dopingovertreding. Dat meldt de internationale wielrenunie UCI. Sioetsoe (37) werd in 2018 betrapt op het gebruik van het verboden middel epo. Hij kreeg toen een voorlopige schorsing waarna zijn team Bahrain-Merida hangende het onderzoek zijn contract niet verlengde. Niet duidelijk is waarom de schorsing nu pas is uitgesproken.

Sioetsoe reed onder meer drie jaar voor Team Sky. In 2013 was hij een van de helpers bij de eerste Tourzege van de Britse kopman Chris Froome. De schorsing is met terugwerkende kracht ingegaan in september 2018, zodat de Wit-Rus in ieder geval tot na de zomer van 2022 moet wachten wil hij nog in een functie terugkeren in het wielerpeloton.

Honkbal: MLB start definitief in juli

07.00 uur: De Amerikaanse honkbalcompetitie MLB start definitief op 23 of 24 juli voor een seizoen van zestig wedstrijden. Spelersvakbond MLBPA en de organisatie van de toonaangevende profcompetitie zijn het eens geworden over de coronaprotocollen omtrent de wedstrijden, meldden beide partijen woensdag.

Volgens de vakbond melden de spelers zich inmiddels weer bij hun clubs voor trainingskampen. De MLBPA en de organisatie van de MLB lagen wekenlang met elkaar in de clinch over het aantal wedstrijden waaruit het seizoen moet komen te bestaan en het salaris dat de spelers dan moeten krijgen.

De vakbond stemde maandag tegen een voorstel om een verkort seizoen te spelen, maar de clubs besloten daarop unaniem dat de competitie toch doorgaat. De 60 wedstrijden worden over 66 dagen gespeeld, waarop de MLB op 27 september eindigt. Er gaan 10 teams naar de play-offs. Een eerder voorstel om de nacompetitie uit te breiden, werd afgeschoten. De spelers krijgen hun salaris in verhouding tot het aantal wedstrijden uitbetaald.

Het seizoen, dat in de reguliere competitie doorgaans uit 162 wedstrijden bestaat, zou eind maart beginnen, maar door de coronacrisis ging daar een streep doorheen.