Sport Kort: MLB start definitief in juli

Honkbal: MLB start definitief in juli

07.00 uur: De Amerikaanse honkbalcompetitie MLB start definitief op 23 of 24 juli voor een seizoen van zestig wedstrijden. Spelersvakbond MLBPA en de organisatie van de toonaangevende profcompetitie zijn het eens geworden over de coronaprotocollen omtrent de wedstrijden, meldden beide partijen woensdag.

Volgens de vakbond melden de spelers zich inmiddels weer bij hun clubs voor trainingskampen. De MLBPA en de organisatie van de MLB lagen wekenlang met elkaar in de clinch over het aantal wedstrijden waaruit het seizoen moet komen te bestaan en het salaris dat de spelers dan moeten krijgen.

De vakbond stemde maandag tegen een voorstel om een verkort seizoen te spelen, maar de clubs besloten daarop unaniem dat de competitie toch doorgaat. De 60 wedstrijden worden over 66 dagen gespeeld, waarop de MLB op 27 september eindigt. Er gaan 10 teams naar de play-offs. Een eerder voorstel om de nacompetitie uit te breiden, werd afgeschoten. De spelers krijgen hun salaris in verhouding tot het aantal wedstrijden uitbetaald.

Het seizoen, dat in de reguliere competitie doorgaans uit 162 wedstrijden bestaat, zou eind maart beginnen, maar door de coronacrisis ging daar een streep doorheen.