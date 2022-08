Ajax laat mist rond Mo Ihattaren hangen: ’Daar zit ik hier niet voor’

,,Ik weet dat er gesprekken lopen”, antwoordde Schreuder op een eerste vraag over de zaak. ,,Daar moet ik het bij laten. Het is nog niet afgesloten. Maar er is nog geen duidelijkheid.”

Schreuder liet zich eerder deze zomer laaiend enthousiast uit over de voetballer Ihattaren. Begin deze week hadden de twee nog kort contact over de app. ,,Wat er is gezegd blijft tussen ons, maar ik heb goed contact met die jongen. Ik was en ben nog steeds enthousiast over zijn spel. We zitten nu in een ander traject en moeten afwachten, maar het staat buiten kijf dat hij een geweldige speler is.”

Of Ajax de voetballer, die volgens ooggetuigen is gezien op bezoek bij een crimineel in de gevangenis, verdenkt van een strafbaar feit kon Schreuder niet zeggen. ,,Of ik die mist kan wegnemen? Nee, maar dat zit ik hier ook niet voor. Ik weet niet goed wat er aan de hand is. Het is ook niet mijn pakkie-an. Ik zit hier voor de wedstrijd.”

Ajax heeft de 20-jarige oud-speler van PSV geen rugnummer gegeven en laat hem voorlopig individueel trainen. De club huurt hem dit kalenderjaar van Juventus en kan hem vervolgens definitief overnemen.