Weer racisme-incident in Serie A: Kalidou Koulibaly voor andermaal het mikpunt

De club zegt geen aandacht te willen geven „aan zulke individuen.” „Dit gedrag, dat in strijd is met onze principes, zullen we sterk bestrijden”, aldus de clubleiding van Atalanta. Koulibaly kreeg flink wat verwensingen naar zijn hoofd toen hij na afloop van het duel het veld in Bergamo verliet, zo was te zien op een video op sociale media.

De international van Senegal had eerder dit seizoen in de Italiaanse competitie met racisme te maken, onder meer in Firenze en Verona. De voetbalbond van Senegal reageerde op Twitter verontwaardigd. „Voor deze hersenloze idioten is geen plaats in een voetbalstadion.”

Naast Koulibaly kregen dit seizoen in de Serie A ook de Franse doelman Mike Maignan (AC Milan) en de Nigeriaanse aanvaller Victor Osimhen (Napoli) te maken met racistische beledigingen.