Is er leven na Marta? Dit zijn de troonopvolgers bij Brazilië

Het is duidelijk wie de grote ster is bij Brazilië: Marta Vieira da Silva, kortweg Marta. Zelfs na een periode vol blessureleed zijn in het voetbalgekke land de meeste ogen gericht op de 37-jarige superster. Dit ondanks dat ze nu vooral een rol heeft als invalster. Waarschijnlijk ook zaterdag (12.00 uur) tegen Frankrijk.

De 37-jarige Marta. Ⓒ ANP/HH