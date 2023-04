Ole Romeny ’steelt’ heldenrol tijdens Heerenveen-Emmen van Van Hooijdonk

Heerenveen was de eerste 45 minuten veel beter dan Emmen. Wie anders dan Sydney van Hooijdonk gaf de verhoudingen op he veld gestalte met een doelpunt. De goalgetter van de Friezen prikte halverwege de eerste helft zijn 14e treffer van het seizoen en in de tweede helft zijn 15e. Met dat aantal meldt hij zich met één doelpunt meer dan Xavi Simons van PSV en Utrecht-spits Anastasios Douvikas bovenaan de topscorerslijst van de Eredivisie.

De 23-jarige Van Hooijdonk werd de derde speler in het shirt van Heerenveen die tijdens zeven opeenvolgende Eredivisie-duels doeltrof voor de club. Eerder lukte dat de Braziliaan Afonso Alves (in 2007) en Gerald Sibon (in 2010). Van Hooijdonk opende dit seizoen ook al negen keer de score voor zijn werkgever.

Na de openingsgoal van Van Hooijdonk sloeg Emmen na rust wel terug. In de 47e minuut maakte Ole Romeny gelijk. Maar in de 59e minuut maakte Van Hooijdonk weer een doelpunt. Deze keer vanaf de strafschopstip.

Genoeg voor de winnende treffer was het niet, want de held van de avond werd toch echt Romeny. Hij scoorde in de 75e en in 93e minuut en liet Heerenveen verbijsterd achter.

Belangrijke zege en nederlaag

De nederlaag betekent voor de Friezen kostbaar puntenverlies in de strijd om een plaats in de play-offs voor Europees voetbal. FC Emmen passeerde Excelsior op de ranglijst en staat voorlopig op de 'veilige' vijftiende plaats.