Van Bronckhorst aan de slag bij Manchester City

Giovanni van Bronckhorst (l.) en Pep Guardiola komen elkaar weer tegen bij Manchester City. Ⓒ FOTO AFP

MANCHESTER - Giovanni van Bronckhorst is afgelopen week veelvuldig gesignaleerd in het Etihad-stadion en op het trainingscomplex van Manchester City. Dat is geen toeval, want de deze zomer bij Feyenoord vertrokken voetbaltrainer zet zijn carrière voort bij de Engelse topclub.