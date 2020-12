Max Verstappen grapt met Albon over Mercedes-invaller Russell

,,George moet er van genieten dat hij in de beste auto van het veld mag rijden”, stelt Verstappen over Russell, die normaal gesproken uitkomt voor Williams.

,,Die auto’s zijn een verschil van dag en nacht. Ik had hetzelfde toen ik overstapte van Toro Rosso naar Red Bull. Toen ik voor de eerste keer wegreed dacht ik: oh mijn god, wat een verschil kan een auto maken.”

Bekijk ook: Max Verstappen zeurt niet over omstandigheden in Bahrein

Ongemakkelijke sfeer

Verstappen wilde ondanks enkele vragen weinig woorden vuil maken aan zijn opmerkingen over teamgenoot Alexander Albon. Die eindigde afgelopen zondag in Bahrein weliswaar als derde (Verstappen als tweede), maar de Nederlander stipte nog wel aan dat Albon een stuk langzamer was.

Ook in de kwalificatiesessie op zaterdag moest de Britse Thai overigens al zes tienden van een seconde toegeven op zijn teamgenoot. Het zorgde voor een wat ongemakkelijke sfeer tijdens de persconferentie.

Bekijk ook: Russell na nachtelijk telefoontje vervanger Lewis Hamilton

Bekijk ook: Coronatest Max Verstappen opnieuw negatief

George Russell rijdt normaal gesproken voor Williams, maar dit weekeinde stapt hij in de Mercedes van Lewis Hamilton. Ⓒ HH/ANP

Verstappen maakte nog wel een grap naar aanleiding van het tijdelijke zitje van Russell bij Mercedes. ,,Heeft George je al een topless selfie gestuurd in zijn Mercedes-outfit”, knipoogde hij naar Albon, die een goede relatie heeft met Russell.

Laatstgenoemde staat er om bekend nog wel eens een foto met ontbloot bovenlijf te delen op Instagram. ,,We zullen het daar dus vast gaan zien…”

Lewis Hamilton ontbreekt komend weekend op de GP in Bahrein. De Engelsman rijgt dit seizoen opnieuw de overwinningen aaneen, maar het is nog allerminst zeker dat hij ook volgend jaar onderdeel is van Mercedes. Telesport-verslaggever Erik van Haren legt uit hoe dit zit.

Bekijk ook: Volgend jaar drie miljardairszoons actief in de Formule 1