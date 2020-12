Verstappen grapt met Albon over Mercedes-invaller Russell

Max Verstappen (links) en Alexander Albon (rechts) op het podium na de Grand Prix in Bahrein van afgelopen weekeinde. In het midden Lewis Hamilton, die ontbreekt vanwege een positieve coronatest. Ⓒ EPA

Max Verstappen ging in aanloop naar de tweede opeenvolgende race in Bahrein in op de tijdelijke aanstelling van George Russell bij Mercedes. De Engelsman vervangt zijn landgenoot Lewis Hamilton bij het topteam.