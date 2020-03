Belgen niet naar finale Daviscup, Duitsland wel naar Madrid

De Belgen feliciteren de Hongaren met hun zege Ⓒ EPA

DEBRECEN - De Belgische tennissers zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finaleweek van de Daviscup. De Belgen verloren in Debrecen met 3-2 van Hongarije. De beslissing viel in de vijfde partij, waarin Marton Fucsovics Ruben Bemelmans in drie sets versloeg: 6-7 (7) 6-4 6-2.