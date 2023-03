’Instemming met NL League kostte Gerbrands de kop bij PSV’

Dat vertelt chef voetbal Valentijn Driessen vrijdagmiddag in de nieuwste editie van Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

„Gerbrands was voor de invoering van de NL League”, aldus Driessen. „Dat kreeg Robert van der Wallen, de huidige voorzitter van de rvc van PSV, te horen, waarna hij werd bijgepraat door onder meer Toon van Bodegom namens Feyenoord en Leen Meijaard van Ajax. Dat duo vertelde Van der Wallen dat de invoering van de NL League een heel slecht besluit voor PSV zou zijn. Van der Wallen voelde zich daardoor verkeerd voorgelicht en vervolgens heeft hij de stekker er voor Gerbrands uitgetrokken bij PSV.”

In februari 2022 werd duidelijk dat Gerbrands in zijn functie van algemeen directeur van PSV plaats zou gaan maken voor Marcel Brands, die eerder al als technisch directeur actief was in Eindhoven. Gerbrands had in het Philips Stadion nog een doorlopend contract tot medio 2025, maar zei ’met gepaste trots’ plaats te maken voor Brands. Op 1 september 2022 werd Gerbrands voor onbepaalde tijd extern adviseur van NAC Breda, de huidige nummer 8 van de Keuken Kampioen Divisie.

