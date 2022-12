De linkspoot speelde 333 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 13 doelpunten maakte. De 99-voudig international van Oranje gaat mogelijk in België aan de slag bij Antwerp, de club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars.

Bekijk ook: Contract van Daley Blind bij Ajax ontbonden

Van der Sar over Blind

„We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. „Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan.”

Bekijk ook: Mark van Bommel zou komst Daley Blind toejuichen

Maandag werd al bekend dat Danny Blind, de vader van Daley, niet terugkeert in de raad van commissarissen bij Ajax. Blind senior had die functie vorig jaar neergelegd toen hij als assistent van bondscoach Louis van Gaal aan de slag ging bij Oranje. Het was de bedoeling dat Blind na het WK zou terugkeren in de rvc, maar hij ziet daar van af.

Uit de basis

Blind junior raakte dit seizoen bij Ajax onder trainer Alfred Schreuder zijn basisplaats kwijt. Bondscoach Louis van Gaal hield wel vertrouwen in de multifunctionele linksback. Blind had in alle wedstrijden op het WK in Qatar een basisplaats en scoorde tijdens het duel met de Verenigde Staten in de achtste finales (3-1). Oranje moest het in de kwartfinales via strafschoppen afleggen tegen de latere wereldkampioen Argentinië.