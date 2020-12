Bo Bendsneyder krijgt toch herkansing in Moto2

Bendsneyder (21) zou eigenlijk komend jaar de overstap maken naar het wereldkampioenschap Supersport, een mondiale klasse voor 600cc-motoren. Hij had al getekend bij het Nederlandse team EAB Racing van eigenaar Ferry Schoenmakers.

Ondanks die overeenkomst, mag Bendsneyder toch zijn carrière vervolgen in de tweede klasse van het WK wegrace, die de MotoGP als grote uithangbord heeft.

De Rotterdamse coureur kwam de afgelopen vijf jaar uit in het WK wegrace. Na twee seizoenen in de Moto3, waarin hij twee keer als derde eindigde in een grand prix, volgden drie minder succesvolle jaren in de Moto2. Hij reed de laatste twee seizoenen zonder noemenswaardige resultaten voor RW Racing, het team van eigenaar Roelof Waninge en teammanager Jarno Jansen. Bendsneyder kreeg voor 2021 geen nieuw contract bij dat team.

„Ik ben heel erg blij dat ik volgend jaar voor Pertamina Mandalika SAG Team ga rijden. Ze hebben mooie resultaten laten zien en ik kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen”, aldus Bendsneyder die teamgenoot wordt van de ervaren Zwitser Thomas Lüthi, in 2005 wereldkampioen in de 125cc.

Teameigenaar Edu Perales heeft grote verwachtingen van Bendsneyder. „Bo is een buitengewoon getalenteerd coureur die we al een tijdje volgen. Het hele team is erg blij met zijn komst, want we twijfelen er niet aan dat hij geweldige resultaten zal behalen.”

Het nieuwe seizoen in de MotoGP, en daarmee ook de Moto2, begint op zondag 28 maart op het Losail International Circuit in Qatar.