Roda JC-directeur met klei nog aan de schoenen Jordens Peters is er klaar voor: ’Hier ben ik al drie jaar mee bezig’

Door wilber hack Kopieer naar clipboard

Jordens Peters wordt voorgesteld bij Roda JC. Ⓒ BAS QUAEDVLIEG

KERKRADE - Hoe heftig de fans van Roda JC kunnen reageren, weet Jordens Peters wel. De voormalig voetballer van Willem II, die op 25 oktober algemeen directeur wordt van de Limburgse club, debuteerde in het Parkstad Limburg Stadion in de Eredivisie. Tien minuten voor tijd kreeg hij bij een 3-0 achterstand zijn tweede gele en dus een rode kaart. De hoon van alles wat Roda JC was, kreeg hij over zich heen.