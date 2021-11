Zelfvertrouwen sleutel voor Anne van Dam

„Ze heeft een ontzettend moeilijk jaar gehad. Op de training gaat het fantastisch, maar ze kan het nog niet tot uiting in de baan brengen”, weet Lafeber. „Ze is begin dit jaar gaan werken met Sean Foley (oud-coach Tiger Woods, red.) en dat gaat echt goed, maar aan het einde van de dag gaat het er om wat je score is. Als dat niet zichtbaar is, vreet dat aan je zelfvertrouwen en dat is in golf funest. Ze is al heel snel de hemel in geprezen, en ook dat is iets waar ze aan moet wennen.

Anne mag een aantal toernooien spelen in Amerika, maar hoopt via qualifying school een volle kaart te halen. Sowieso heeft ze die voor het Europese circuit. Ze is nog steeds jong en ik weet zeker dat ze alles in zich heeft om de wereldtop te halen.”