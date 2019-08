Tite houdt vertrouwen in Neres na ’flop-uitverkiezing’

De eerstvolgende interlands van Brazilië vinden plaats 6 en 10 september. Respectievelijk zijn Colombia en Peru de tegenstander.

De linkspoot veroverde een uitverkiezing in het nationale elftal na een uitstekend seizoen bij Ajax, waar hij naast de dubbel ook tot de halve finale van de Champions League reikte. In aanloop van de Copa América kreeg de Ajacied een kans van Tite op zich te bewijzen en veroverde zelfs een positie bij de eerste elf.

Bij de twee eerste groepsduels - tegen Bolivia en Venezuela - begon Neres nog in de basis, maar moest vervolgens vanaf de zijkant toekijken hoe zijn land de Zuid-Amerikaanse titel veroverde. Tot zover kwam Neres vijf keer in actie voor de Goddelijke Kanaries, waarin hij een keer tot scoren kwam en een assist afleverde.

Een vaste basisplaats wist Neres dus niet te veroveren. Gedurende de Copa América belandde hij op de bank en maakte zelfs geen minuten meer. Dat viel, Globo Esporte, een Braziliaans sportmedium, ook op en nam de vleugelaanvaller zelfs op in het ’flop-elftal’ van het toernooi. Ondanks de kritiek die Neres kreeg, houdt Tite toch vertrouwen in de 22-jarige aanvaller. In de aanval kan Neres concurrentie verwachten van onder andere Neymar en Vinicius Junior.