Premium Het beste van De Telegraaf

Nations League proeftuin voor WK Louis van Gaal: ’Dat is me bij Ajax niet goed bevallen’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Louis van Gaal gaat met Oranje graag de strijd met toplanden aan. „Daar hebben we bijna twee jaar niet tegen gespeeld.” Ⓒ Getty Images

Verlost van zijn rolstoel en krukken bekeek een montere bondscoach Louis van Gaal op de KNVB Campus in Zeist de loting van de Nations League. Zijn Nederlands elftal werd voor de derde editie gekoppeld aan België, de nummer 1 van de wereld, Polen en Wales. In de eerste Nations League verloor Oranje de finale van Portugal en in de tweede lag Italië in de weg voor de Final Four.