Hollands Wolfsburg-trio Janssen, Roord en Wilms grijpt naast Champions League

De Catalaanse remontada in het sfeervolle en uitverkochte Philips Stadion was goed voor de tweede eindzege van de ‘blaugrana’ in het Europese clubtoernooi. Twee jaar geleden in Göteborg won FC Barcelona voor de eerste keer de ‘cup met de grote oren’, op een avond dat Lieke Martens door niets en niemand was af te stoppen en Chelsea met 4-0 werd afgedroogd.

De nederlaag is een grote domper voor de drie Hollandse tulpen en Janssen in het bijzonder. De 28-jarige centrumverdedigster verloor in 2020 ook al de Champions League-finale, in San Sebastian. Drie jaar later ging het opnieuw mis, in het stadion waar zij als meisje ooit haar eerste voetbalwedstrijd aanschouwde.

Barça gehavend

Waar Wolfsburg-coach Tommy Stroot opvallend genoeg kon beschikken over een volledig fitte selectie, verscheen FC Barcelona zwaar gehavend aan de start. Sterspeelster Alexia Putellas, door velen beschouwd als de beste voetbalster ter wereld, zat na lang blessureleed weliswaar op de bank, maar een hele wedstrijd was nog teveel gevraagd.

Topscorer Asisat Oshoala, op 21 mei geblesseerd geraakt tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Real Madrid, haalde de finale niet en ontbrak zelfs op de spelerslijst. Wel van de partij waren de twee Engelse internationals Lucy Bronze en Keira Walsh. Zij werden op de tribune nauwlettend gevolgd door Sarina Wiegman, de Engelse bondscoach die voor het duel de Champions League-bokaal presenteerde.

Fout Walsh

Na vier minuten zal Wiegman toch even flink met haar wenkbrauwen hebben gefronst, toen rechtsback Walsh zich op een gevaarlijke plek de bal liet afsnoepen door Ewa Pajor. De Pools spits, die al driemaal in haar loopbaan een Europese finale verloor, aarzelde vervolgens geen moment en schoot de bal loeihard en via de handen van Sandra Panos in de rechterbovenhoek: 1-0 voor de Duitsers.

Barça, dat zich in de openingsfase niet onbetuigd had gelaten en een paar keer gevaarlijk was doorgekomen, was in de dertiende minuut akelig dicht bij de gelijkmaker, maar vogelvrij bij de tweede paal wist centrumverdedigster Irene Paredes een corner van Mapi Leon toch nog naast te koppen.

Plan Stroot

Gaandeweg de eerste helft werd het ‘plan van Stroot’ steeds zichtbaarder. Wolfsburg speelde compact, hield doorgaans negen speelsters achter de bal en wachtte af. De Catalanen wilden wel voetballen, deden dat ook maar misten soms de brille van Putellas. Toch kwam er na een half uur een grote mogelijkheid voor Bonmati, maar de Spaanse international die zich gaandeweg het duel als grote leider van Barça ontpopte, zag haar schot geblokt door Lynn Wilms. Ook Hansen kreeg een kans, maar de stuit uit een voorzet van wingback Rolfö was haar te machtig.

Barça drukte, maar Wolfsburg scoorde. En wat een goal was de 0-2. Pajor werd vrijgespeeld op de linkerflank, zag Alexandra Popp opdoemen in de zestien en gaf een puntgave voorzet. Popp, die onderweg naar het strafschopgebied Leon omver had gekegeld, knikte gedecideerd binnen. De goal bleef vreemd genoeg staan nadat de VAR nog eens goed naar het akkefietje tussen Popp en Leon had gekeken.

Groene muur

De Duitse voorsprong was geheel tegen de verhouding in, maar daar maalde niemand aan de zijde van VfL om. Wolfsburg verdedigde met hand en tand en zag keeper Merle Frohms op slag van rust haar doel knap verdedigen bij een schot van Paralluelo, die was weggestoken door Bonmati, de beste speelster aan de zijde van de blaugrana.

Bonmati stond ook aan de basis van een ongekende Catalaanse comeback, in het Spaans remontada geheten. Eerst stak het raspaardje vlak na rust Hansen weg, die Patricia Guijarro in de 48e minuut liet scoren, twee minuten later legde ze de bal panklaar op het hoofd van opnieuw de dekselse Guijarro: 2-2.

Wilms schuttert

Barcelona bleef de betere ploeg, maar zag de Duitsers via Pajor nog tweemaal tevergeefs het doel van Panos bestoken. Het verschil zat hem vooral in het veldspel, dat veel beter was verzorgd aan de zijde van de ploeg van Jonathan Giraldez. Barça voetbalde op techniek, Wolfsburg moest er voor werken en dat verliep niet altijd vlekkeloos.

De beslissing viel in de zeventigste minuut, waarbij een negatieve hoofdrol was weggelegd voor Lynn Wilms. De rechtsback schoot in het doelgebied in paniek een bal tegen een eigen ploeggenote, waarvan Fridolina Rolfö profiteerde: 3-2. Net als haar Noorse teamgenoot Caroline Graham Hansen maakte de Zweedse matchwinnaar eerder de overstap van Wolfsburg naar Catalonië. De ‘remontada’ was een feit.