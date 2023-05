Corona blijft Soudal-Quick Step teisteren in Giro

Matteo Cattaneo, Josef Cerny, Jan Hirt en Louis Vervaeke zijn uit de koers genomen en starten dus niet meer in de elfde etappe van de Ronde van Italië.

„Na de positieve test van Remco op zondagavond, waren er maandag nog twee renners die zich niet al te best voelden”, aldus ploegdokter Toon Cruyt. „Maar zij testten negatief op de Antigen Test. Daarom deden we een PCR Test op de zeven overgebleven renners en daaruit bleek dat er vier positief zijn. We blijven de situatie in de gaten houden en we blijven de renners en de staf testen voor de rest van de race.”

De Belgische wielerploeg heeft nog maar drie renners over in de Ronde van Italië.